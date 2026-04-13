Oh Comanducci ma che t’è preso? Il Futuro Nazionale bussava e te manco hai aperto!

Nella zona di Arezzo, alcuni membri di un movimento politico sono stati visti bussare alla porta di un esponente locale, che ha però evitato di rispondere e ha spento le luci. La scena è stata descritta come in stile comico, con i rappresentanti del movimento che sembravano interessati solo a raccogliere consensi senza fare domande. Nessun contatto è stato stabilito tra le parti in questa occasione.

Scomparso da Terontola: si cerca Claudio Barbi, 61 anni. Appello a chiunque abbia notizie Oh bischeri! La TARI un vi scrive via SMS: occhio alle truffe che puzzan più del cassonetto d’agosto “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Macrì a Leonardo, la vignetta di Paolo Lombardi: “Finché c’è guerra c’è. business” AREZZO – Pare ‘na scena da film comico: quelli de Futuro Nazionale che bussano alla porta, belli composti, “oh se porta solo consenso, un se chiede niente eh!”, e dall’altra parte Comanducci che fa finta di nulla, tira le tende e spenge anche la luce.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oh Comanducci, ma che t’è preso? Il Futuro Nazionale bussava e te manco hai aperto! Quel parco aperto a tutti i bambini, ma che è preso di mira dai vandaliA Limbiate è stato inaugurato nel luglio del 2020 con l'idea di essere un parco giochi per bambini senza barare.