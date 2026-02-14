In fuga con la cassaforte Ladri svaligiano una casa Danni e bottino ingente

I ladri hanno svaligiato una casa a Verna, rubando una cassaforte di quasi 5 quintali, perché hanno approfittato di un momento di distrazione dei proprietari. La banda, molto ben organizzata, ha superato la vigilanza di due cani lupo e ha portato via il bottino senza essere visti. I danni sono ingenti e il furto ha lasciato la famiglia senza molti dei suoi beni più preziosi.

Ladri in azione a Verna. Si tratterebbe di una banda ben organizzata, penetrata in una casa nonostante la sorveglianza di due cani lupo e dalla quale hanno portato via una cassaforte di quasi 5 quintali. Ingente il bottino che supera i 15 mila euro; rubata anche una pistola di piccolo calibro. Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì: a raccontare la vicenda la proprietaria della abitazione, una villetta a due piani lungo la "provinciale" che porta alla frazione. "Eravamo in vacanza in Trentino per qualche giorno – racconta la donna, pensionata – con mio marito e mia figlia, quando siamo stati raggiunti dalla una telefonata di un nostro dirimpettaio che al mattino ha notato la porta della taverna di casa nostra aperta ed il cancello principale spalancato.