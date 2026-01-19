Furto a Il brutto anattrocolo | rubati asciugacapelli e attrezzature

Stamattina, presso il salone di bellezza “Il Brutto Anatroccolo” in via Tanagro a Mariconda, si è verificato un furto. Sono stati sottratti asciugacapelli e altre attrezzature. La polizia è intervenuta per le indagini e si stanno valutando eventuali dettagli utili per identificare i responsabili.

