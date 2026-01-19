Furto a Il brutto anattrocolo | rubati asciugacapelli e attrezzature

Da salernotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, presso il salone di bellezza “Il Brutto Anatroccolo” in via Tanagro a Mariconda, si è verificato un furto. Sono stati sottratti asciugacapelli e altre attrezzature. La polizia è intervenuta per le indagini e si stanno valutando eventuali dettagli utili per identificare i responsabili.

Furto all'alba di oggi, presso il salone di bellezza “Il Brutto Anatroccolo” in via Tanagro, a Mariconda. Secondo le prime ricostruzioni, il ladro avrebbe forzato l'ingresso portando via asciugacapelli, attrezzature e prodotti cosmetici. A scoprire il colpo, il titolare che si era recato presso.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

