Londra furto con scasso in centro | ecco come rubano i gioielli in pieno giorno

Questa mattina a Londra si è verificato un furto con scasso in pieno centro. Due uomini coperti con cappucci e passamontagna hanno spaccato a martellate la vetrina di una gioielleria e hanno portato via i gioielli, davanti a decine di passanti e curiosi. La scena è sembrata quasi surreale, visto che l’intera operazione è durata pochi minuti senza che nessuno intervenisse. La polizia è già sul posto e sta indagando per identificare i responsabili.

Una scena pazzesca e, in un certo senso, surreale. Nella giornata di ieri, sabato 31 gennaio, in piano giorno a Londra due banditi coperti con cappuccio e passamontagna, hanno spaccato a martellate una vetrina di una gioielleria e hanno rubato la merce in vendita davanti agli occhi di passanti e curiosi. Nel frattempo, una commessa ha tentato in tutti i modi di mettere al sicuro i gioielli. Ma in una manciata di secondi, i due criminali si erano già dati alla fuga.           Visualizza questo post su Instagram                       Un post condiviso da Police & Réalités (@policerealites). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

