Questa mattina a Londra si è verificato un furto con scasso in pieno centro. Due uomini coperti con cappucci e passamontagna hanno spaccato a martellate la vetrina di una gioielleria e hanno portato via i gioielli, davanti a decine di passanti e curiosi. La scena è sembrata quasi surreale, visto che l’intera operazione è durata pochi minuti senza che nessuno intervenisse. La polizia è già sul posto e sta indagando per identificare i responsabili.

Una scena pazzesca e, in un certo senso, surreale. Nella giornata di ieri, sabato 31 gennaio, in piano giorno a Londra due banditi coperti con cappuccio e passamontagna, hanno spaccato a martellate una vetrina di una gioielleria e hanno rubato la merce in vendita davanti agli occhi di passanti e curiosi. Nel frattempo, una commessa ha tentato in tutti i modi di mettere al sicuro i gioielli. Ma in una manciata di secondi, i due criminali si erano già dati alla fuga. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Police & Réalités (@policerealites). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Londra, furto con scasso in centro: ecco come rubano i gioielli in pieno giorno

Approfondimenti su Londra Gioielli

Due uomini incappucciati entrano in azione nel quartiere di Richmond, a Londra, e distruggono le vetrine di un negozio di gioielli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Londra Gioielli

Argomenti discussi: I due ladri del ristorante l'Artrov restano in carcere fino al processo. Avevano gravi precedenti per reati contro il patrimonio; Un migrante algerino per reati sessuali liberato accidentalmente dal carcere riceve 26 settimane per aver preso a pugni e morsi agenti di polizia.

Paura per Sterling: ladri mascherati tentano un furto in casa mentre è con la moglie e i figliRaheem Sterling ha vissuto momenti di grande paura lo scorso sabato, nei dintorni di Londra. L’attaccante del Chelsea, rientrato in estate dal prestito all’Arsenal, è stato vittima di un tentativo di ... fanpage.it

Due ladri armati di martello hanno distrutto la vetrina di una gioielleria nella zona ovest di Londra, prima di fuggire con numerosi oggetti mentre il personale cercava di fermarli. È successo sabato mattina. Un video, ampiamente condiviso sui social media, mos - facebook.com facebook