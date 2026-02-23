Ladri in pieno giorno rubati soldi e gioielli | Hanno ribaltato tutta la casa

Un furto in pieno giorno ha portato via soldi e gioielli, con i malviventi che hanno messo a soqquadro l'intera abitazione. La causa sembra essere la scarsa sorveglianza e la mancanza di sistemi di sicurezza efficaci. I malintenzionati sono entrati approfittando delle finestre lasciate aperte e hanno scassinato la cassaforte. La famiglia ha scoperto il danno quando è rientrata a casa, trovando tutto distrutto. Le autorità indagano sui dettagli dell'intrusione.

È ancora emergenza furti in abitazione: l’allungarsi delle giornate non sembra aver fermato la scia di colpi. I ladri non si fanno scrupoli e colpiscono anche sotto la luce del sole, in pieno pomeriggio. A farne le spese è stata un’anziana signora di Bornato, frazione di Cazzago San Martino. Per fortuna, la donna non era in casa al momento dell’irruzione, avvenuta nel pomeriggio di domenica 22 febbraio: i malviventi hanno approfittato della sua assenza per agire indisturbati. Forzato un ingresso, hanno ribaltato armadi, cassetti e ogni angolo della casa, alla ricerca di denaro e gioielli. Al rientro, verso le 16, l’amara sorpresa: l’intera abitazione era a soqquadro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Ladri in azione, rubati soldi e gioielli da una villettaFurto in una villetta: ignoti malviventi sono penetrati forzando la recinzione e, una volta all’interno, hanno sottratto denaro e gioielli, lasciando le stanze in disordine.

