Fermato in stazione per il furto di un borsello 43enne denunciato
Fermato in stazione per il furto di un borsello, 43enne denunciato. Nei giorni scorsi, un intervento rapido ed efficace della polizia ha permesso di individuare e denunciare un uomo di 43 anni, responsabile del furto di un borsello ai danni di un cliente di un bar della stazione di Verona Porta Nuova. L’uomo è stato riconosciuto grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, che lo avevano visto aggirarsi con fare sospetto poco prima del furto.
L’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed è stato riconosciuto grazie alle immagini di videosorveglianza. Dopo la denuncia è stato accompagnato a un centro di permanenza per il rimpatrio Il furto risale a due giorni prima. La vittima si trovava alla cassa del bar e aveva appoggiato il proprio borsello contenente documenti, denaro e carte di pagamento. Il borsello, in un attimo di distrazione, è poi scomparso.Gli agenti della polizia ferroviaria di Verona hanno analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e sono riusciti a riconoscere l’autore del furto, rintracciandolo poi mentre entrava in un negozio in Piazzale XXV Aprile.🔗 Leggi su Veronasera.it
