Fermato in stazione per il furto di un borsello, 43enne denunciato. Nei giorni scorsi, un intervento rapido ed efficace della polizia ha permesso di individuare e denunciare un uomo di 43 anni, responsabile del furto di un borsello ai danni di un cliente di un bar della stazione di Verona Porta Nuova. L’uomo è stato riconosciuto grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, che lo avevano visto aggirarsi con fare sospetto poco prima del furto.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed è stato riconosciuto grazie alle immagini di videosorveglianza. Dopo la denuncia è stato accompagnato a un centro di permanenza per il rimpatrio Il furto risale a due giorni prima. La vittima si trovava alla cassa del bar e aveva appoggiato il proprio borsello contenente documenti, denaro e carte di pagamento. Il borsello, in un attimo di distrazione, è poi scomparso.Gli agenti della polizia ferroviaria di Verona hanno analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e sono riusciti a riconoscere l’autore del furto, rintracciandolo poi mentre entrava in un negozio in Piazzale XXV Aprile.🔗 Leggi su Veronasera.it

