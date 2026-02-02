Dai fucili al coltello fino alla carta d' identità con il chip manomesso | raffica di denunce

Durante il fine settimana, i carabinieri hanno intensificato i controlli lungo il litorale. In poche ore, hanno denunciato due uomini di 48 anni per guida in stato di ebbrezza. Entrambi erano alla guida con tassi alcolemici ben oltre il limite, e loro patenti sono state subito ritirate. La presenza delle forze dell’ordine è stata massiccia per garantire la sicurezza di tutti.

Raffica di denunce, nel corso del fine settimana, lungo il litorale. Nello specifico, i carabinieri hanno denunciato due uomini per guida in stato di ebbrezza: entrambi 48enni, sono stati sorpresi con tassi alcolemici molto superiori al consentito e gli è stata ritirata la patente. Inoltre, un 45enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi, in quanto all'interno della propria abitazione deteneva due fucili da caccia calibro 12, senza aver mai ottemperato all'obbligo di denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Le armi sono state immediatamente sequestrate. Poi, un 38enne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo (immediatamente sequestrato).

