A Verona, un uomo di origini nigeriane è stato arrestato dopo aver trascinato un altro uomo nei cespugli e averlo colpito con un ramo durante un tentativo di rapina degli spiccioli di un parcheggio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. La vittima ha riportato lievi ferite ed è stata visitata sul posto.

Verona sotto choc per l’ennesimo episodio di violenza che ha visto protagonista un immigrato. E’ scattata la custodia cautelare in carcere a Montorio per un nigeriano di 47 anni che, per rubare poche monete a un uomo che stava per pagare il parcheggio, ieri pomeriggio l’ha assalito in pieno giorno trascinandolo nella vegetazione e colpendolo ripetutamente con un ramo in testa. L’aggressore è stato fermato subito dopo dal pronto intervento dei carabinieri di Verona chiamati dalla vittima, che il nigeriano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, ha continuato a minacciare di morte all’atto del suo riconoscimento e dell’arresto per rapina dinanzi ai militari dell’Arma Verona, la brutale aggressione del nigeriano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Verona, nigeriano trascina nei cespugli e colpisce un uomo con un ramo per rubargli gli spiccioli del parcheggio

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