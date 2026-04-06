Nella notte a Cilavegna, in provincia di Pavia, alcuni ladri hanno forzato il cambiamonete di un autolavaggio, portando via una somma di denaro in contanti. Dopo aver messo a segno il furto, i malviventi sono fuggiti lasciando danni alla struttura. L’episodio si aggiunge a una serie di furti che colpiscono attività commerciali della zona, senza ancora essere stati identificati.

Cilavegna (Pavia), 6 aprile 2026 - Un bottino modesto, ma in contanti. E lasciando danni. Nel mirino dei ladri è finita ancora una volta un'attività commerciale, svaligiata nella notte. I I malviventi sono entrati in azione nelle prime ore di ieri, domenica 5 aprile, all'autolavaggio in via Pavia a Cilavegna, alla periferia Sud-Est del centro lomellino, a ridosso della Sp192 Parona-Gravellona. Approfittando della zona isolata e della quiete nelle ore notturne del weekend pasquale, i ladri hanno avuto il tempo di forzare il cambiamonete, scassinandolo e aprendo la cassa con i soldi, portando via contanti per circa 250 euro, in base alle prime stime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cilavegna, furto all'autolavaggio: scassinato il cambiamonete, ladri in fuga con il bottino

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