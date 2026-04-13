Furti ricettazione ed episodi estorsivi | i carabinieri arrestano due giovani

Sabato 11 aprile 2026, i carabinieri hanno arrestato due giovani a Ceglie Messapica nell’ambito di un’indagine su furti di auto e mezzi agricoli. I militari hanno eseguito i provvedimenti di fermo e sequestrato elementi collegati alle attività illecite. L'operazione fa parte di un’attività più ampia condotta per contrastare episodi di ricettazione ed estorsioni nella zona.

CEGLIE MESSAPICA - Due giovani sono stati arrestati sabato 11 aprile 2026 dai carabinieri, nell'ambito di un'indagine su furti d'auto e mezzi agricoli. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della procura, si inserisce nel procedimento penale che.🔗 Leggi su Brindisireport.it Furti e detenzione di stupefacenti: i carabinieri arrestano due giovaniIl primo caso ad Aradeo, con anche una segnalazione alla Procura presso il Tribunale dei minorenni; il secondo a Lecce con i militari del nucleo... Leggi anche: Napoli: Nel supermercato di via Diocleziano i furti notturni. Carabinieri arrestano due operai