Furti e detenzione di stupefacenti | i carabinieri arrestano due giovani

Durante la notte ad Aradeo, i carabinieri hanno arrestato un giovane coinvolto in un episodio di furto e detenzione di stupefacenti. L’uomo è stato portato in caserma e messo ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. L’operazione si inserisce in un’azione di controllo condotta dalle forze dell’ordine nella zona.

Il primo caso ad Aradeo, con anche una segnalazione alla Procura presso il Tribunale dei minorenni; il secondo a Lecce con i militari del nucleo operativo radiomobile che hanno perquisito un’abitazione ARADEO – Un giovane è stato arrestato nel corso della notte, ad Aradeo, e ristretto in regime di domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno, in attesa del processo per direttissima. L’intervento dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi di quella di Galatone, è scaturito da un sopralluogo nell’abitazione di una donna del posto che aveva denunciato un furto avvenuto all’interno della sua auto. Gli accertamenti hanno permesso ai militari di ritrovare presso il domicilio dell’arrestato una borsa appartenente alla vittima, contenente documenti personali e una decina di euro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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