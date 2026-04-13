Fuori strada con l' auto | ragazzo di 22 anni gravissimo in ospedale

Nella notte, un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua auto ed è uscita di strada in via San Giacomo a Rezzato, di fronte alla cascina omonima. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto senza la presenza di altri veicoli coinvolti. Le condizioni del ragazzo sono risultate molto gravi e si trova ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.