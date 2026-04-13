Fuori strada con l' auto | ragazzo di 22 anni gravissimo in ospedale
Nella notte, un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua auto ed è uscita di strada in via San Giacomo a Rezzato, di fronte alla cascina omonima. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto senza la presenza di altri veicoli coinvolti. Le condizioni del ragazzo sono risultate molto gravi e si trova ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.
Sono molto gravi le condizioni del ragazzo di 22 anni alla guida della vettura che nella notte è finita fuori strada, a quanto pare in autonomia e senza il coinvolgimento di altri veicoli, in Via San Giacomo a Rezzato, praticamente di fronte all'omonima cascina, appunto San Giacomo, in aperta.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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