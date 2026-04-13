Funaro e la passeggiata di Futuro Nazionale | Cercano solo visibilità

A Firenze, il partito Futuro Nazionale ha aperto la sua prima sede in Italia. Durante una passeggiata, alcuni esponenti del movimento sono stati osservati, mentre altri commentavano le recenti iniziative del partito. La manifestazione ha suscitato reazioni di vario tipo tra i rappresentanti politici, senza che si siano verificati incidenti o eventi significativi. La presenza del partito ha attirato l'attenzione di diversi osservatori nella città.

Firenze, 13 aprile 2026 – L'ennesima manifestazione di Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci che a Firenze ha aperto la sua prima sede in Italia, ha provocato altre reazioni politiche. Ieri circa 50 esponenti del gruppo sono partiti dal parco delle Cascine per chiedere più sicurezza e “tolleranza zero” in tutta l'area. Nei volantini distribuiti si poteva leggere: “Tolleranza zero. Chi difende ha sempre ragione. Scudo penale, spese legali coperte e legittima difesa rinforzata”. Per il Comune di Firenze a rispondere è stata direttamente la sindaca Sara Funaro. "La passeggiata di ieri di Futuro Nazionale? In realtà le passeggiate le fanno fare alle nostre forze dell'ordine – ha affermato la prima cittadina -.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Funaro e la passeggiata di Futuro Nazionale: “Cercano solo visibilità” Vannacci deposita il marchio di Futuro Nazionale. "Ma è solo un simbolo"Dopo le voci di un partito, il generale registra un logo blu con il tricolore e il suo nome. Leggi anche: Vannacci lascia la Lega: “Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà”