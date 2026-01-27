Vannacci ha depositato il marchio di Futuro Nazionale, definendolo comunque

Dopo la kermesse della Lega in Abruzzo in cui Matteo Salvini aveva ricordato che "chi esce dalla Lega finisce nel nulla" e le voci (mai davvero smentite) di un addio da parte di Roberto Vannacci, è lo stesso generale a fare una nuova mossa. Solo pochi giorni fa, il 24 gennaio, l'ex capo della Folgore avrebbe infatti depositato all'Ufficio brevetti dell'Unione europea un nuovo marchio di quello che ha tutta l'aria di essere un nuovo partito. Il logo, secondo l'Adnkronos che l'ha visionato, sarebbe formato da un cerchio blu, con una fiamma tricolore stilizzata al centro. In lato, in caratteri bianchi, netti e moderni, campeggia la dicitura "Futuro Nazionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vannacci deposita il marchio di Futuro Nazionale. "Ma è solo un simbolo"

