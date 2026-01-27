Vannacci deposita il marchio di Futuro Nazionale Ma è solo un simbolo

Da ilgiornale.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vannacci ha depositato il marchio di Futuro Nazionale, definendolo comunque

Dopo la kermesse della Lega in Abruzzo in cui Matteo Salvini aveva ricordato che "chi esce dalla Lega finisce nel nulla" e le voci (mai davvero smentite) di un addio da parte di Roberto Vannacci, è lo stesso generale a fare una nuova mossa. Solo pochi giorni fa, il 24 gennaio, l'ex capo della Folgore avrebbe infatti depositato all'Ufficio brevetti dell'Unione europea un nuovo marchio di quello che ha tutta l'aria di essere un nuovo partito. Il logo, secondo l'Adnkronos che l'ha visionato, sarebbe formato da un cerchio blu, con una fiamma tricolore stilizzata al centro. In lato, in caratteri bianchi, netti e moderni, campeggia la dicitura "Futuro Nazionale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

vannacci deposita il marchio di futuro nazionale ma 232 solo un simbolo

© Ilgiornale.it - Vannacci deposita il marchio di Futuro Nazionale. "Ma è solo un simbolo"

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

Vannacci accelera, depositato marchio ‘Futuro Nazionale’

Vannacci accelera con il deposito del marchio 'Futuro Nazionale', alimentando le speculazioni su una sua possibile nuova formazione politica di estrema destra.

Team Vannacci in piazza contro Crosetto e le armi a Kyiv. "Il generale? Ora è nella Lega, ma in futuro si vedrà"

Il sit-in organizzato dal team Vannacci a Roma si è concentrato sulla protesta contro l'invio di armi a Kyiv e il dl Ucraina del governo Meloni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vannacci Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Vannacci deposita marchio 'Futuro nazionale', 'E' solo un simbolo'.

vannacci deposita il marchioVannacci accelera, depositato marchio 'Futuro nazionale'Si muove il generale Roberto Vannacci. Il tam-tam di queste ultime settimane, con le indiscrezioni su un possibile addio alla Lega dell'ex capo della Folgore, pronto a dar vita a una nuova forza di es ... adnkronos.com

vannacci deposita il marchioVannacci accelera, depositato marchio ‘Futuro Nazionale’. Il generale: Solo un simbolo(Adnkronos) – Si muove il generale Roberto Vannacci. Il tam-tam di queste ultime settimane, con le indiscrezioni su un possibile addio alla Lega dell’ex capo della Folgore, pronto a dar vita a una nuo ... sassarinotizie.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.