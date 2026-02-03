Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di voler proseguire da solo. In una nota, il generale dice di inseguire un sogno e di andare lontano, con l’obiettivo di cambiare l’Italia. La sua decisione ha sorpreso molti, ma lui è determinato a portare avanti il progetto di Futuro nazionale. Ora si prepara a camminare con le proprie forze, senza più il sostegno del partito di Matteo Salvini.

ROMA – “Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia”. Lo scrive sui suoi canali social il generale Roberto Vannacci (foto) pubblicando il simbolo di Futuro nazionale. L’europarlamentare lascia dunque la Lega. Vannacci vuole far tornare l’Italia “un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vannacci lascia la Lega: “Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà”

Approfondimenti su Vannacci Lega

Il generale Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.

Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato ufficialmente la Lega.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega: «Proseguo da solo, Futuro Nazionale ora è realtà»

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Alta tensione nella Lega. Vannacci ci lascia? Vediamo se ha coraggio; Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo.

Roberto Vannacci lascia la Lega, la dura reazione di Matteo Salvini: Gli uomini passano, le idee restanoVannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale: Salvini deluso, ma ribadisce la continuità del partito. Il leader interviene duramente sui social. notizie.it

Vannacci lascia la Lega Zaia: Si sarà reso conto di essere un corpo esterno nel nostro partitoNon sono sorpreso, non c'è nulla sotto il sole. È la conferma, vista la 'lunga' carriera che ha avuto in Lega, meno di un anno, che ha preso atto di essere un corpo estraneo. Probabilmente aveva un a ... ilgiornale.it

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e lancia “Futuro Nazionale”: l'analisi del partito >> https://buff.ly/GpOJC88 - facebook.com facebook

Vannacci lascia la Lega. Stefani lo liquida così x.com