Fuggono all' alt presi | a casa un vero e proprio arsenale di droga e armi

I carabinieri di Padova hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni residente a Limena, trovandolo in possesso di un vero e proprio arsenale di armi e un deposito di droga. Durante l’intervento, l’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato comunque fermato. A casa sua sono stati trovati diversi generi di sostanze stupefacenti e numerose armi, che sono stati sequestrati.

A casa aveva un "arsenale" di armi e un "bazar di droga: arrestato. I carabinieri della stazione di Padova Principale hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino marocchino di 31 anni domiciliato a Limena, ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Trasforma i domiciliari in un 'bunker', in casa e nel garage un arsenale di armi rubate e drogaDoveva trovarsi agli arresti domiciliari per scontare la sua pena e stare lontano dai guai, ma in realtà aveva trasformato la sua abitazione in una... Gioiosa Jonica, polizia scava in una casa di campagna: emergono droga e arsenale di armi, 48enne arrestatoLa Polizia di Stato ha arrestato a Gioiosa Jonica un uomo di 48 anni, originario di Siderno ma residente nella cittadina della Locride.