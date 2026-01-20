Trasforma i domiciliari in un ' bunker' in casa e nel garage un arsenale di armi rubate e droga

Un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per scontare la pena è stato scoperto aver trasformato la propria abitazione e il garage in un deposito clandestino di armi e droga, creando un vero e proprio arsenale nascosto nel proprio domicilio. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze stupefacenti e armi illegali, smascherando un’attività illecita portata avanti nel rispetto delle restrizioni imposte dalla misura cautelare.

Doveva trovarsi agli arresti domiciliari per scontare la sua pena e stare lontano dai guai, ma in realtà aveva trasformato la sua abitazione in una base logistica per lo spaccio e in un deposito clandestino di armi. È finito in carcere un 26enne frusinate, arrestato il 17 gennaio scorso dagli.

