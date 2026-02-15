Fugge all’alt e aggredisce gli agenti In manette dopo l’inseguimento

Un uomo di 46 anni ha tentato di scappare quando la polizia gli ha fatto segno di fermarsi, poi ha aggredito gli agenti durante l'inseguimento. La fuga è iniziata a Rho, dove l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e senza patente, ha cercato di sfuggire al controllo. Durante la corsa, ha prima cercato di colpire gli agenti e ha causato scompiglio tra le strade del quartiere. Alla fine, è stato catturato e portato in caserma.

Rho Fugge all'alt e aggredisce gli agenti: arrestato 46enne dopo inseguimento. Alle spalle diversi precedenti ed era senza patente. Nel pomeriggio di ieri, venerdì, una pattuglia del Pronto intervento della Polizia locale di Rho ha intimato l'alt a un'Alfa 147 di colore grigio che procedeva lungo una delle principali arterie cittadine. Il conducente, invece di fermarsi come previsto dal codice della strada, ha improvvisamente accelerato dando il via a un inseguimento per le vie della città, creando non poca apprensione tra gli automobilisti e i passanti presenti in quel momento. Gli agenti hanno immediatamente allertato la Centrale Operativa di corso Europa: nella zona sono confluite altre due pattuglie della Polizia locale, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Rho.