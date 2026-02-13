Scontro inevitabile con un motociclista | assolto dal reato di omicidio stradale

Brindisi, 26 marzo 2021: M. U., 47enne di Brindisi, viene assolto dall’accusa di omicidio stradale dopo un incidente fatale con un motociclista di 25 anni sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni. La procura aveva contestato a M. U. di aver causato lo scontro “inevitabile”, ma la sentenza ha riconosciuto la sua innocenza, evidenziando che il veicolo coinvolto aveva avuto una manovra improvvisa. Un dettaglio che ha inciso sulla decisione dei giudici, che hanno respinto le accuse di negligenza.

Si chiude il processo di primo grado sulla morte di un 25enne, a seguito di un incidente avvenuto sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni a Serranova BRINDISI – Si è concluso con una sentenza di assoluzione il processo a carico di M. U., un 47enne di Brindisi accusato di omicidio stradale per il tragico incidente che, il 26 marzo 2021, costò la vita a un motociclista 25enne, sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni alla borgata di Serranova. Il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi, Leonardo Convertini, ha stabilito che "il fatto non costituisce reato", ponendo fine a una complessa vicenda giudiziaria durata oltre quattro anni.