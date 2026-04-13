Fuga pericolosa a Posillipo | ventenne irpino senza patente arrestato dalla polizia

Sabato sera a Napoli, gli agenti della polizia durante un controllo in via Posillipo hanno notato un'auto che ha tentato di scappare. Dopo un breve inseguimento, hanno fermato il veicolo e identificato il conducente, un giovane di 20 anni proveniente dalla provincia di Avellino. Il ragazzo è stato arrestato perché circolava senza patente e ha tentato di darsi alla fuga durante il controllo.