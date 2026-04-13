Fuga pericolosa a Posillipo | ventenne irpino senza patente arrestato dalla polizia
Sabato sera a Napoli, gli agenti della polizia durante un controllo in via Posillipo hanno notato un'auto che ha tentato di scappare. Dopo un breve inseguimento, hanno fermato il veicolo e identificato il conducente, un giovane di 20 anni proveniente dalla provincia di Avellino. Il ragazzo è stato arrestato perché circolava senza patente e ha tentato di darsi alla fuga durante il controllo.
Napoli, sabato sera. Gli agenti dell'Upgsp della Questura partenopea stanno effettuando un servizio di controllo del territorio in via Posillipo quando notano un'auto. Il conducente li vede. Accelera. Parte l'inseguimento.Arresto immediato dopo la fugaÈ durato poco. Il ventenne alla guida —.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Modena, fuga dai carabinieri finisce in tragedia: morta un’anziana di 89 anni, arrestato un ventenne senza patenteUn inseguimento tra carabinieri e un’auto in fuga si è trasformato in tragedia nel pomeriggio a Modena.
Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia localeAccertamenti su due conducenti: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l’altro con titolo di guida contraffatto.