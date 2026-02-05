Il Sole fa spettacolo ma la tempesta solare di oggi non è quella che crediamo e non vedremo aurore boreali

Dopo settimane di annunci allarmanti, la realtà è meno drammatica di quanto si pensasse. La tempesta solare di oggi non porterà aurore boreali né danni catastrofici. Gli esperti spiegano che, sebbene ci siano state alcune attività solari intense, non c’è motivo di preoccuparsi troppo. La Terra non è sotto attacco di un evento devastante come si leggeva in certi titoli.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i titoli allarmanti: il 5 febbraio 2026 la Terra sarebbe sotto attacco di una "tempesta solare devastante". La verità? È tutto un equivoco alimentato da termini tecnici mal interpretati e dalla naturale spettacolarità degli eventi cosmici. Partiamo dai fatti. Il 1° febbraio il Sole ha generato un brillamento gigantesco dalla sua regione attiva AR4366, classificato come X8.1 (la categoria più intensa che esiste). Pensate a questo brillamento come a un'enorme esplosione sulla superficie della nostra stella: l'energia accumulata nel campo magnetico solare viene liberata improvvisamente sotto forma di radiazione potentissima.

