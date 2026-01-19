la mamma di a$ap rocky ha sempre saputo che rihanna fosse quella giusta

Durante un’intervista al podcast del New York Times, A$AP Rocky ha condiviso come sua madre, Rina, abbia sempre creduto nel loro legame. Sin dai primi momenti, Rina ha tifato per loro, intuendo che Rihanna fosse quella giusta. Un esempio di sostegno e intuizione familiare, che ha accompagnato il percorso della coppia anche prima della loro ufficializzazione.

In occasione del lancio del suo nuovo album Don’t Be Dumb, uscito il 16 gennaio 2026, il cantante ha concesso una lunga intervista al podcast del New York Times Popcast nella quale ha parlato apertamente della sua vita privata, e in particolare della relazione con Rihanna. «Mi sono messo con una donna davvero speciale», ha detto, rivelando che anche quando i due non erano una coppia, c’era chi faceva il tifo perché lo diventassero: la madre. Prima di mettersi insieme Rihanna e A$AP Rocky sono stati amici per lungo tempo ed era in quei frangenti che la futura suocera premeva perché qualcosa cambiasse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

