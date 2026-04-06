Il primo aprile a Napoli si festeggia il Pesce di cioccolato, una tradizione diffusissima tra i cittadini che coinvolge la distribuzione di dolci a forma di pesce. Questa usanza, radicata nel tempo, si svolge principalmente nelle pasticcerie e nelle strade della città, dove vengono consegnati e condivisi dolci di cioccolato e zucchero. La giornata si caratterizza per lo spirito scherzoso e per l’aspetto simbolico legato alla figura del pesce.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ogni 1° aprile a Napoli si celebra la tradizione del Pesce D’Aprile. Tra scherzi e risate, gli abitanti della città partenopea hanno aggiunto un tocco dolce a questa giornata, regalando pesci di cioccolato. Scopriamo insieme le origini di questa usanza e perché il 1° aprile è un giorno speciale per i napoletani. Regalare pesci di cioccolata l’1 aprile è una tradizione che risale a secoli fa, legata al mito della Sirena Partenope. La leggenda racconta che, in questo giorno, non fosse opportuno navigare in mare, poiché Partenope scherzava con i marinai trasformandoli in pesci. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pesci di cioccolato a Napoli il 1° aprile: tradizione divertente e simbolica. Scopri il perché!

Perché si chiama pesce d’aprile? Cosa c’è da sapere sulla tradizione di fine QuaresimaIl primo aprile è celebre come giorno degli scherzi, ma in Italia e in altri paesi europei porta con sé anche un altro nome curioso: “pesce d’aprile”.

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1° aprile tra scherzi e pesci di carta. Storia di un giorno di burle x.com