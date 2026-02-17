A Empoli il fine settimana più dolce dell’anno con la festa del cioccolato e delle goloserie

Empoli si anima con la Festa del Cioccolato e delle Goloserie, che si svolge il fine settimana per la grande passione dei dolci. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, dalle 10 alle 20, piazza della Vittoria si trasforma in un paradiso di cioccolato, con bancarelle di cioccolatini, torte e altre specialità. L’evento, promosso dalla Confcommercio, porta in città decine di pasticcerie e produttori locali pronti a far assaggiare le loro creazioni.

Empoli si prepara a vivere il fine settimana più dolce dell'anno. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 10 alle ore 20, piazza della Vittoria ospiterà la "Festa del Cioccolato e delle Goloserie", un evento imperdibile per tutti gli amanti delle dolcezze, organizzato dalla Confcommercio fiorentina insieme all'agenzia eventi Colleventi. Per due giorni la piazza empolese si trasformerà in un'oasi del cioccolato dai profumi, colori e sapori irresistibili.

