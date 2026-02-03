Qual è l’unica azienda dell’Emilia Romagna nella classifica ‘Great place to work’

Webranking di Correggio si distingue come l’unica azienda dell’Emilia Romagna nella classifica ‘Great Place to Work’. La società si è guadagnata il riconoscimento tra molte altre realtà italiane, confermando la sua posizione come un buon posto in cui lavorare. La notizia arriva direttamente da Great Place to Work Italia, che ha pubblicato i risultati ufficiali.

Correggio (Reggio Emilia), 3 febbraio 2026 - Figura anche un’azienda reggiana, la società Webranking di Correggio, tra le realtà individuate da Great Place to Work Italia. Nelle varie classifiche (suddivise per numero di dipendenti) compaiono le migliori aziende per le quali lavorare sul territorio nazionale. Top Employers 2026, dalla Lamborghini alla Ferrari fino a Hera: le aziende eccellenti dell’Emilia-Romagna Le aziende premiate: quali sono i criteri. Sono state premiate 75 aziende tra le oltre 400 organizzazioni che hanno richiesto di prendere parte all’indagine sull’analisi di clima organizzativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

