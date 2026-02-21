Bra alba di sangue | 25enne albanese ucciso con un colpo alla testa

Un giovane albanese di 25 anni è stato ucciso con un colpo alla testa nelle campagne vicino a Bra, in provincia di Cuneo. La polizia sta esaminando tutte le piste possibili per chiarire l’accaduto, mentre i vicini hanno riferito di aver sentito distintamente uno scoppio durante le prime ore del mattino. La vittima era conosciuta nella zona, ma le motivazioni del gesto restano ancora da accertare. Le forze dell’ordine continuano le indagini per ricostruire l’accaduto.

