eroina nascosta in uno zaino occultato in un centro commerciale a varese fermati due pregiudicati

Due pregiudicati sono stati fermati dalla Polizia a Varese, all’interno di un centro commerciale. Durante i controlli, è stata trovata eroina nascosta in uno zaino occultato. Uno degli uomini è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro è stato segnalato per uso personale di droga. L’intervento evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto alla droga sul territorio.

Un arresto e una segnalazione amministrativa: questo il risultato di un’operazione della Polizia di Stato a Varese, dove due uomini sono stati fermati per detenzione di sostanze stupefacenti presso il centro commerciale Le Corti. Un 42enne è stato arrestato per spaccio, mentre un 36enne è stato segnalato per uso personale di droga. Due fermi per droga a Varese L’episodio si è verificato durante un servizio di pattuglia dei Poliziotti di Quartiere della Questura di Varese. Gli agenti hanno notato due uomini che si aggiravano con fare sospetto nei pressi dei camerini di un negozio di abbigliamento all’interno del centro commerciale Le Corti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Varese, nello zaino quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti: 42enne arrestato al centro commercialeNella giornata del 23 gennaio 2026, la Polizia di Varese ha arrestato un uomo di 42 anni trovandolo in possesso di quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti al centro commerciale.

