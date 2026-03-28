Governo ieri vertice Meloni-Tajani-Salvini | incontro a margine Cdm poi cena da premier

Ieri, durante il Consiglio dei ministri, sono stati avvistati i ministri Meloni, Tajani e Salvini che si sono fermati a parlare per alcuni minuti. Successivamente, i tre sono rimasti a cena insieme presso la residenza del presidente del consiglio. L’incontro si è svolto a margine della riunione di governo e ha coinvolto i principali esponenti dell’esecutivo.

(Adnkronos) – Raccontano che ieri Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, già a margine del Cdm si siano fermati a parlare, per poi darsi appuntamento in serata per una cena. Fonti parlamentari del centrodestra fanno sapere che la leader di Fratelli Italia abbia voluto fare una chiacchierata con i suoi alleati a palazzo Chigi in occasione della riunione di governo che ha varato il cosiddetto decreto fiscale. Poi, a quanto apprende l'Adnkronos, la presidente del Consiglio si sarebbe incontrata con i vicepremier a cena, lontano da occhi indiscreti, probabilmente nella sua abitazione all'Eur, per fare il punto della situazione dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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