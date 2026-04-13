In seguito alla sconfitta nel referendum sulla giustizia, il partito Forza Italia registra un nuovo cambio di leadership. Barelli annuncia di aver concluso la sua esperienza come capogruppo e comunica che domani verrà ufficializzato il nome del suo successore. La situazione interna al partito continua a essere caratterizzata da diverse novità, mentre le tensioni aumentano dopo gli esiti della consultazione referendaria.

Non si arresta il terremoto in Forza Italia, seguito alla sconfitta nel referendum sulla giustizia, la cui riforma era uno dei punti principali del programma del partito. Dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato, ora è la volta di Paolo Barelli dall’omologa carica alla Camera. “ Ho convocato l’assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni”, afferma infatti Barelli in una nota.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forza Italia, lascia anche Barelli: “Conclusa esperienza da capogruppo, domani il mio successore”

Barelli, lascio il mio ruolo da capogruppo FI, farò proposta per il successore"Ho convocato l'assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera.

Forza Italia, domani si decide il nuovo capogruppo. Barelli a Chigi: «Non mi sono dimesso, ma non sto incollato»Si terrà domani sera, 14 aprile, alle 20 l’assemblea del gruppo azzurro alla Camera e all’ordine del giorno ci sarà “l’elezione del nuovo...