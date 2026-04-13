Barelli lascio il mio ruolo da capogruppo FI farò proposta per il successore

Un membro di Forza Italia ha annunciato che lascerà il ruolo di capogruppo alla Camera e che domani sera convocherà l’assemblea del gruppo parlamentare. Durante l’incontro, presenterà una proposta per indicare il suo successore, segnando la fine della sua esperienza come presidente del gruppo. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi o sui nomi coinvolti.

"Ho convocato l'assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni". Così in una nota Paolo Barelli, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barelli, lascio il mio ruolo da capogruppo FI, farò proposta per il successore Tajani minaccia l’addio a FI: “Se salta il capogruppo alla Camera Barelli me ne vado”, in pole Occhiuto, poi Mulè - RUMORSIn pole position per sostituire Tajani, secondo rumors raccolti dal Giornale d'Italia, ci sarebbe Roberto Occhiuto, governatore della Calabria,... Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici...