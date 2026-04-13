Forza Italia domani si decide il nuovo capogruppo Barelli a Chigi | Non mi sono dimesso ma non sto incollato

Domani sera alle 20 si terrà l’assemblea del gruppo di Forza Italia alla Camera, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo capogruppo. La convocazione ufficiale riguarda esclusivamente questa votazione, senza altri punti all’ordine del giorno. Tra i partecipanti, un deputato ha dichiarato di non essersi dimesso, ma di non essere più coinvolto attivamente nella funzione. L’appuntamento si svolgerà in un momento di attenzione per il partito, in vista delle prossime settimane.

Si terrà domani sera, 14 aprile, alle 20 l’assemblea del gruppo azzurro alla Camera e all’ordine del giorno ci sarà “l’elezione del nuovo presidente», così si legge nella convocazione. La notizia arriva dopo l’incontro di venerdì nella sede Mediaset a Milano tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e i figli del Cavaliere, Marina e Piersilvio Berlusconi, alla presenza del sempiterno Gianni Letta nelle vesti di mediatore. Sul tavolo il caso Barelli, che la minoranza del partito vuole fuori dal ruolo di presidente dei forzisti a Montecitorio, e i temuti congressi regionali. Su cui la famiglia caldeggerebbe un rinvio. Dal vertice sono usciti solo comunicati stringati di apprezzamento da entrambe le parti e una rosa di nomi per il dopo Barelli, da Giorgio Mulè a Deborah Bergamini, passando per Enrico Costa.🔗 Leggi su Open.online

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