Forza Italia rinviato colloquio Marina Berlusconi-Tajani capogruppo Barelli punta a posto da sottosegretario - RUMOR

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un rinvio nel colloquio tra la figlia di un ex leader e il vicepresidente del partito. Nel frattempo, un capogruppo ha manifestato l’intenzione di candidarsi a una posizione di sottosegretario. La discussione tra le parti è ancora in sospeso e non si conoscono le tempistiche, mentre si attendono eventuali decisioni e proposte che verranno avanzate dall’esponente.

Il nodo della questione non è quando sarà l’incontro ma quali propositi e decisioni Tajani porterà al tavolo della presidente di Fininvest che ha in mano la cassa del partito e sta preparando la discesa in campo politico, come anticipato dal Giornale d'Italia Sarebbe stato rinviato l’incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, rinviato colloquio Marina Berlusconi-Tajani, capogruppo Barelli punta a posto da sottosegretario - RUMOR Tajani minaccia l'addio a Forza Italia per salvare il consuocero Barelli, nel mirino di Marina BerlusconiAntonio Tajani minaccia l‘addio a Forza Italia per salvare il consuocero Paolo Barelli. Forza Italia, dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli, in pole Bergamini, poi Cattaneo e MulèUna larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli.