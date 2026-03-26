Gasparri si è dimesso da capogruppo Forza Italia in Senato

Maurizio Gasparri ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capogruppo di Forza Italia in Senato. La decisione è stata presa su richiesta del partito e dei senatori, che hanno deciso di sostituirlo nel ruolo. La sua uscita dal ruolo avviene in seguito a questa indicazione ufficiale.

Maurizio Gasparri si è dimesso per volere di Forza Italia, dei senatori, il capogruppo degli azzurri in Senato ha lasciato il suo ruolo. Il punto all’ordine del giorno della riunione dei senatori di Forza Italia, convocata per le 16:30 a Palazzo Madama, è uno solo: “Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo”. Dietro l’iniziativa, secondo diverse fonti parlamentari, ci sarebbe una regia riconducibile a Marina Berlusconi, da tempo favorevole a un rinnovamento della leadership interna, sia al Senato che alla Camera. A muovere concretamente i fili dell’operazione sarebbe stato il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito, che avrebbe guidato la raccolta delle firme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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