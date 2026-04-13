Un rappresentante di Forza Italia ha commentato la situazione interna del partito, affermando che di solito le formazioni politiche vengono gestite da membri interni. La dichiarazione si riferisce alla famiglia Berlusconi, senza fornire dettagli specifici sui ruoli o le attività attuali. La frase lascia intendere un metodo di gestione interno, senza indicare specifici eventi o decisioni recenti.

Home > Politica > Forza Italia, Barelli: "Famiglia Berlusconi? Normalmente i partiti si guidano dall'interno" “Se la famiglia Berlusconi sta guidando positivamente il partito? Normalmente i partiti si guidano dall’interno“. Così il capogruppo alla Camera di FI, Paolo Barelli, parlando con i cronisti dopo aver lasciato palazzo Chigi. “Loro hanno chiaramente un amore per il partito che è carne della loro carne, che è frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessano delle cose che ha fatto il grande padre. Dopodiché poi c’è la quotidianità e bisogna starci dentro. Però è ovvio che loro si interessano, oserei dire che è scontato”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forza Italia, Barelli: "Famiglia Berlusconi? Normalmente i partiti si guidano dall'interno"

Leggi anche: Forza Italia, Barelli smentisce voci sulle dimissioni e punge i Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno”

Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici...