Forza Italia Barelli smentisce voci sulle dimissioni e punge i Berlusconi | I partiti si guidano dall’interno

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera ha confermato di non aver intenzione di dimettersi, contraddicendo le voci sulla possibile sua uscita dal ruolo. La sua posizione è stata mantenuta anche dopo alcune speculazioni riguardo a una possibile sostituzione. In un intervento pubblico, ha sottolineato come i partiti siano gestiti dall’interno e ha criticato indirettamente alcune dinamiche interne, puntando il dito contro le modalità di gestione.

“A me non mi ha dimesso nessuno. Avete parlato di firme: molti hanno parlato di firme. Le firme non ci sono“. In un colpo solo,Parolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, spazza via giorni di voci di corridoio che lo volevanorimosso dal suo attuale incarico. Nel solco del rinnovamento voluto daMarina Berlusconiper la compagine politica del partito, infatti, il consuocero del segretarioAntonio Tajani, avrebbe dovuto traslocare, così come è accaduto al capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, ora presidente della commissione Affari Esteri. Barelli parla uscendo da Palazzo Chigi dove, afferma, si è recato per parlare di provvedimenti legati a questioni di sanità.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Forza Italia, Barelli smentisce voci sulle dimissioni e punge i Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno” Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici... Barelli, i partiti si guidano da dentro"Normalmente i partiti si guidano dall'interno", i figli di Berlusconi "hanno normalmente un affetto scontato per il partito, che è carne della loro...