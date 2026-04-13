Dentro i partiti, spesso, le decisioni vengono prese da chi ci è cresciuto dentro. I figli di una figura politica di rilievo mostrano un legame naturale con l'organizzazione, considerando il partito come un elemento familiare e ereditato. Questo atteggiamento deriva dall’affetto verso un sistema che è stato costruito nel tempo dal loro genitore, rendendo il loro interesse quasi automatico.

"Normalmente i partiti si guidano dall'interno", i figli di Berlusconi "hanno normalmente un affetto scontato per il partito, che è carne della loro carne, frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessino. Dopodiché c'è la quotidianità, e bisogna starci dentro". Lo ha detto il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli, lasciando Palazzo Chigi, rispondendo a chi domandava se la famiglia Berlusconi sta guidando positivamente il partito. Barelli ha poi chiarito di non essersi dimesso da capogruppo di FI alla Camera, lasciando Palazzo Chigi, dove ha spiegato di aver incontrato "funzionari" per questioni legate a "provvedimenti sulla sanità".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barelli, i partiti si guidano da dentro

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