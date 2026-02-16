Forti raffiche di vento su Bari e provincia | martedì con allerta aranzione

Il forte vento ha colpito Bari e la sua provincia, causando disagi e rallentamenti nelle strade. La Protezione Civile della Puglia ha emesso un'allerta arancione, che durerà fino a mercoledì sera, per avvertire della possibilità di raffiche molto intense. Il maltempo ha interessato anche alcune zone costiere, dove sono stati segnalati alberi caduti e tetti scoperchiati.

Il bollettino è valido dalla mezzanotte e per le successive 20 ore. Previste mareggiate lungo le coste esposte La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo arancione, valida dalla mezzanotte di martedì 17 febbraio e per le successive 20 ore, a causa di venti di burrasca anche su Bari e provincia. In arrivo raffiche nord-occidentali con mareggiate lungo le coste esposte. Condizioni del tempo, dunque, in peggioramento: per la giornata di martedì, oltre al forte vento, è prevista anche pioggia, in particolare nella mattinata. Dal pomeriggio, invece, condizioni in miglioramento con rasserenamento.