Vento forte nella notte | allerta gialla su parte della Puglia

Da quotidianodipuglia.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fronte di vento intenso ha attraversato la Puglia durante la notte, provocando disagi e cadute di alberi in alcune zone. La causa principale è una perturbazione proveniente dal mare che ha portato raffiche fino a 80 kmh. Le autorità hanno emesso un’allerta gialla per tutta la regione, invitando i cittadini alla prudenza. Le squadre di intervento sono già al lavoro per gestire le conseguenze del maltempo. La situazione resta sotto stretta osservazione.

vento forte nella notte allerta gialla su parte della puglia
© Quotidianodipuglia.it - Vento forte nella notte: allerta gialla su parte della Puglia

dalla mezzanotte di sabato e fino alle 8 di mattina di domenica. Il bollettino emanato dalla Protezione Civile segnala l'allerta gialla per vento sulla Puglia Centrale Adriatica, sul Salento e sui Bacini del Lato e del Lenne. Sono previsti venti forti dai quadranti settentrionali su Puglia centro-meridionale, con temporanei rinforzi di burrasca nel corso della mattinata, tendenti a generale attenuazione. La Protezione Civile raccomanda di osservare le buone norme comportamentali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Meteo, perturbazione atlantica in arrivo, vento forte e temporali. Allerta gialla su Calabria e parte della SiciliaDomani l’Italia si prepara a affrontare una nuova perturbazione proveniente dall’Atlantico.

Leggi anche: Maltempo nel giorno di Natale: scatta l’allerta meteo gialla su parte della Puglia

Meteo – Ancora maltempo in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l'allerta

Video Meteo – Ancora maltempo in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l'allerta
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Domenica sferzata dal vento forte: sul lago superati i 60 chilometri orari; Maltempo, allagamenti, frane e chiusure: risveglio con pioggia e vento, la diretta; Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Bufera in Sardegna: centinaia le operazioni nella notte nel Nord e Centro dell'Isola per il fortissimo vento.

Vento forte nella notte, interventi dei vigili del fuoco tra Riviera ed entroterraRaffiche dalla tarda serata fino all’alba: operazioni concentrate tra Ripatransone, Offida e l’area tra San Benedetto e Acquaviva. Nessuna situazione critica registrata ... lanuovariviera.it

vento forte nella notteMaltempo, notte di vento e pioggia: alberi sradicati e disagi nel CosentinoLa provincia di Cosenza è stata tra le aree più colpite da violente raffiche di vento che hanno superato localmente i 100 km/h ... corrieredellacalabria.it