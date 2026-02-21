Vento forte nella notte | allerta gialla su parte della Puglia

Un fronte di vento intenso ha attraversato la Puglia durante la notte, provocando disagi e cadute di alberi in alcune zone. La causa principale è una perturbazione proveniente dal mare che ha portato raffiche fino a 80 kmh. Le autorità hanno emesso un’allerta gialla per tutta la regione, invitando i cittadini alla prudenza. Le squadre di intervento sono già al lavoro per gestire le conseguenze del maltempo. La situazione resta sotto stretta osservazione.

dalla mezzanotte di sabato e fino alle 8 di mattina di domenica. Il bollettino emanato dalla Protezione Civile segnala l'allerta gialla per vento sulla Puglia Centrale Adriatica, sul Salento e sui Bacini del Lato e del Lenne. Sono previsti venti forti dai quadranti settentrionali su Puglia centro-meridionale, con temporanei rinforzi di burrasca nel corso della mattinata, tendenti a generale attenuazione. La Protezione Civile raccomanda di osservare le buone norme comportamentali.