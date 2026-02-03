Si schianta contro un camion dell'immondizia | Luisa muore a 42 anni in Salento aveva quattro figli

Una donna di 42 anni, Luisa, è morta ieri in un incidente lungo la strada provinciale 360 che collega Casarano a Taurisano. La sua auto si è schiantata contro un camion dell’immondizia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato niente da fare. La donna lascia quattro figli piccoli e ancora non si conoscono le cause esatte dello scontro. La comunità si stringe intorno alla famiglia, che ora deve affrontare il dolore.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.