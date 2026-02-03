Si schianta contro un camion dell'immondizia | Luisa muore a 42 anni in Salento aveva quattro figli
Una donna di 42 anni, Luisa, è morta ieri in un incidente lungo la strada provinciale 360 che collega Casarano a Taurisano. La sua auto si è schiantata contro un camion dell’immondizia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato niente da fare. La donna lascia quattro figli piccoli e ancora non si conoscono le cause esatte dello scontro. La comunità si stringe intorno alla famiglia, che ora deve affrontare il dolore.
Lo scontro tra l'auto della donna ed un autocompattatore è avvenuto lungo la strada provinciale 360, nel tratto che collega Casarano a Taurisano. Per Luisa Valiani non c'è stato niente da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it
