Raccolta differenziata Formia sul tetto del Lazio | si conferma Comune riciclone

Formia continua a distinguersi nella gestione dei rifiuti. I dati della raccolta differenziata confermano che il comune è in testa nella regione, guadagnandosi ancora una volta il titolo di Comune Riciclone del Lazio. La città sembra aver adottato con successo pratiche più sostenibili, portando avanti un impegno che si vede nei numeri e nella quotidianità dei cittadini.

Formia, 9 febbraio 2026 – Il Comune di Formia si conferma, ancora una volta, tra i Comuni Ricicloni del Lazio. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito da Legambiente Lazio, con il patrocinio della Regione Lazio e il contributo del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), nell’ambito del 10° Ecoforum Regionale dedicato alla valorizzazione delle buone pratiche per lo sviluppo dell’economia circolare. La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina a Latina, presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, nel corso dell’iniziativa rivolta ai Comuni delle province di Frosinone e Latina, che ha rappresentato un importante momento di confronto sulle politiche ambientali, sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulle più avanzate tecnologie per il riciclo dei materiali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Formia Ricicloni

Il Comune di Gazzaniga si conferma tra i territori lombardi più attenti alla gestione dei rifiuti, ricevendo il riconoscimento nell’ambito dell’evento “Comuni Ricicloni 2025” organizzato da Legambiente presso l’Università di Bergamo.

Baronissi si distingue nel salernitano conquistando il titolo di

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Formia Ricicloni

Argomenti discussi: Formia, la raccolta differenziata sale al 77% con il nuovo calendario. Obiettivo 80% sempre più vicino; La raccolta differenziata raggiunge quota 77%: più vicino l'obiettivo dell'80%; Formia, differenziata al 77% dopo il nuovo calendario: il traguardo dell’80% si avvicina; ANNI 2000 – NON C’È STATA ALCUNA ASSOCIAZIONE NÈ CONDOTTE MAFIOSE PER….

La raccolta differenziata raggiunge quota 77%: più vicino l'obiettivo dell'80%I risultati raggiunti dalla Formia Rifiuti Zero anche grazie all'introduzione del nuovo calendario di conferimento. Così si raggiunge anche l'abbattimento dei costi della Tari ... latinatoday.it

Formia, la raccolta differenziata sale al 77%: ora l'obiettivo è ridurre la TariIl percorso avviato guarda ora al consolidamento dei risultati raggiunti e a nuovi miglioramenti, con l’obiettivo di superare stabilmente l’80% di raccolta differenziata e rendere Formia un modello ... latinaoggi.eu

5//26. La percentuale di raccolta differenziata (RD) in Veneto. Anno 2024. La raccolta differenziata in Veneto nel 2024, calcolata secondo il metodo nazionale previsto dal DM 26/05/2016 e recepito in Veneto con DGRV n. 336/2021, si attesta al 78,2% sopra l'o facebook

Scontro tra auto e camion della raccolta rifiuti sulla Porrettana: morto l'automobilista x.com