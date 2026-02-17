Fiumefreddo di Sicilia la raccolta differenziata nel 2025 sfiora l’80 per cento

Nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, la percentuale di raccolta differenziata nel 2025 si avvicina all’80%, grazie a nuove iniziative di sensibilizzazione avviate l’anno scorso. La comunità ha avviato campagne di educazione ambientale nelle scuole e ha distribuito kit di riciclaggio, portando più cittadini a separare correttamente i rifiuti domestici.

Un traguardo importante, raggiunto in poco più di un anno dall'insediamento in Giunta dell'assessore all'Ambiente Antonio Giuliano, al quale è stata affidata la delega ai rifiuti Il comune di Fiumefreddo di Sicilia registra un risultato storico sul fronte della raccolta differenziata. I dati ufficiali relativi al 2025 attestano infatti una percentuale pari al 79,66%, con un incremento netto e significativo rispetto al 58,60% registrato nel 2024 e rispetto al 43% del 2022. Un traguardo importante, raggiunto in poco più di un anno dall'insediamento in Giunta dell'assessore all'Ambiente Antonio Giuliano, al quale è stata affidata la delega ai rifiuti.