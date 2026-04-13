Formazione e confronto a Pellaro sulla genitorialità e la lettura nei primi 1000 giorni

Sabato 11 aprile si è svolto a Pellaro un incontro con l’obiettivo di affrontare temi legati alla genitorialità e all’importanza della lettura nei primi 1000 giorni di vita. L’evento è stato organizzato dai dipartimenti delle politiche della famiglia e della cultura e istruzione del coordinamento cittadino di un partito politico. Durante l’iniziativa, sono stati discussi metodi per sostenere le famiglie e favorire lo sviluppo culturale dei bambini in tenera età.

Sostenere la genitorialità e promuovere lo sviluppo educativo e culturale fin dalla prima infanzia. Questo l'obiettivo del progetto promosso dal dipartimento politiche della famiglia e dal dipartimento cultura e istruzione del coordinamento cittadino di Forza Italia, presentato sabato 11 aprile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sostegno alla genitorialità nei primi mille giorni e più ascolto per adolescenti e genitoriPiù vicini alle famiglie nelle fasi più delicate del ciclo di vita: dalla nascita dei figli all’adolescenza. Famille, la piattaforma che guida i genitori nei primi mille giorniTESTO di Monica Sozzi, Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo disponibile, pubblicato il 18 luglio 2025.