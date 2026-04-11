Famille la piattaforma che guida i genitori nei primi mille giorni

Il 18 luglio 2025 è stato pubblicato un articolo che presenta Famille, una piattaforma dedicata ai genitori nei primi mille giorni di vita dei figli. Il testo, scritto da Monica Sozzi del Comitato di Redazione di ASviS, spiega come la piattaforma offra supporto e informazioni utili per assistere le famiglie durante questo periodo. La pubblicazione è disponibile sul sito dell’Alleanza Italiana per lo sviluppo.

TESTO di Monica Sozzi, Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo disponibile, pubblicato il 18 luglio 2025. A Milano nasce una piattaforma digitale per orientare i neogenitori tra servizi e opportunità nei primi anni di vita dei figli, connettendo welfare, territorio e comunità. L’intervista a Letizia Cirillo. In Italia nascono sempre meno bambini, ma il desiderio di genitorialità resta alto. Nel 2024 le nascite sono scese a 370mila. Oltre il 70% dei giovani vorrebbe avere figli, ma rinvia per mancanza di stabilità e servizi. In questo spazio, tra bisogno e difficoltà, si inserisce Famille, una piattaforma pensata per accompagnare i genitori nei primi mille giorni di vita dei figli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sostegno alla genitorialità nei primi mille giorni e più ascolto per adolescenti e genitoriPiù vicini alle famiglie nelle fasi più delicate del ciclo di vita: dalla nascita dei figli all’adolescenza.

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«Nel salone de Famille di Palais dove i principi hanno incontrato il Pontefice insieme ai figli undicenni Jacques e Gabriella, l'amore dei due sposi potrebbe essere stato benedetto nel modo più solenne, con il rinnovo dei voti nuziali suggellato dallo stesso Leo - facebook.com facebook

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