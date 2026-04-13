Forbidden Fruit anticipazioni 20?26 aprile 2026 | Yildiz ed Ender uniscono le forze contro Leyla

La settimana di Forbidden Fruit dal 20 al 26 aprile 2026 su Canale 5 presenta diversi sviluppi nella trama. Yildiz ed Ender decidono di collaborare contro Leyla. La narrazione include momenti di tensione, scontri tra personaggi e cambiamenti nelle relazioni sentimentali. Sono previsti colpi di scena che coinvolgono le dinamiche tra i protagonisti e le loro alleanze.

La nuova settimana di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 20 al 26 aprile 2026, promette una serie di colpi di scena che intrecciano gelosie, vendette e nuove strategie sentimentali. La terza stagione continua a sorprendere il pubblico con un ritmo serrato e personaggi sempre più determinati a difendere i propri interessi, anche a costo di manipolare chiunque si trovi sulla loro strada. Al centro della trama tornano Yildiz, Ender, Leyla e Halit, mentre Sahika muove le sue pedine con una freddezza che non lascia spazio ai dubbi. La settimana si apre con un piano studiato nei dettagli per allontanare Leyla dalla vita di Halit, ma le conseguenze saranno molto più complesse del previsto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Forbidden Fruit anticipazioni 20?26 aprile 2026: Yildiz ed Ender uniscono le forze contro Leyla Forbidden fruit, anticipazioni dall’11 al 17 aprile 2026: Ender e Yildiz tramano contro SahikaNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Forbidden Fruit, anticipazioni dal 13 al 18 aprile 2026: Ender e Yildiz di nuovo alleate contro SahikaLa nuova settimana di Forbidden Fruit 3, in onda su Canale 5 dal 13 al 18 aprile, si preannuncia ricca di intrighi, gelosie e situazioni al limite... FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI: YILDIZ O AHIKA La Scelta di Halit Sconvolge Tutti