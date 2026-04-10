Forbidden fruit anticipazioni dall’11 al 17 aprile 2026 | Ender e Yildiz tramano contro Sahika

Da superguidatv.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 11 al 17 aprile 2026, le nuove puntate di Forbidden Fruit porteranno numerosi colpi di scena. La trama si concentrerà su Ender e Yildiz, che metteranno in atto un piano contro Sahika. La tensione aumenterà di giorno in giorno, creando aspettative tra i fan dello show. Gli episodi inediti promettono di mantenere alta l’attenzione del pubblico con sviluppi sorprendenti.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dall’11 al 17 aprile assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo Ender e Yildiz. Le due donne – un tempo acerrime nemiche – sono ora più unite che mai e pronte a elaborare un piano che possa screditare Sahika Ekinci agli occhi di Argun. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dall’11 al 17 aprile. Caner non riesce a fidarsi di Nadir, e confida i suoi sospetti a Emir. Nel frattempo Ender propone a Yildiz una mossa per riuscire a screditare Sahika agli occhi di Halit. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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