La Milano Marathon 2026 si svolgerà con la partecipazione di 191 runner provenienti dalla Fondazione Milan, che correranno per raccogliere fondi destinati a più di 400 beneficiari. La manifestazione si terrà nelle strade della città, coinvolgendo atleti professionisti e amatori. L'evento unisce sport e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere progetti sociali e comunitari attraverso la corsa. La partecipazione della fondazione rappresenta uno degli aspetti centrali di questa edizione.

Domenica 12 aprile la città tornerà a vestirsi di sport e solidarietà per la Milano Marathon 2026. Tra i protagonisti annunciati c’è ancora una volta Fondazione Milan, alla sua ottava partecipazione, con una presenza numericamente e simbolicamente significativa: 191 runner rossoneri pronti a correre per sostenere il programma Sport for Change. Saranno 47 le squadre impegnate nella Relay Marathon, la formula a staffetta, a cui si aggiungono tre atleti iscritti alla maratona completa. In totale 191 partecipanti, tra cui 32 dipendenti di AC Milan, un dato che testimonia il coinvolgimento diretto del club anche al proprio interno. L’obiettivo della raccolta fondi è sostenere oltre 400 giovani milanesi coinvolti nel progetto Sport for Change. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fondazione Milan conferma la sua presenza alla Milano Marathon: tra sport e solidarietà

Leggi anche: Milan, in arrivo domani Cardinale: prevista la sua presenza al derby di Milano. I dettagli

Davos, il «falco» Lutnick attacca l'Europa alla cena di gala: Lagarde abbandona la sala in anticipo. Zelensky conferma la sua presenza«Il processo di revisione relativo alla partecipazione della Germania al Board of Peace non è ancora completato.

Temi più discussi: Fondazione Fiera Milano, avviata la Milan Ice Fiera Arena pronta da ottobre; Fondazione Fiera Milano, avviata la Milan Ice Fiera Arena pronta da ottobre; Milano, alla Fondazione Rovati la mostra sui bronzi etruschi della collezione Corazzi; Milano avrà il suo nuovo polo del ghiaccio a Rho: nasce la Milan Ice Fiera Arena.

Salone Mobile, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): Conferma fiere strumento diplomazia economica'Il Salone del Mobile è una punta di eccellenza del sistema fieristico milanese e, in generale, del sistema fieristico italiano, un luogo in cui è possibile apprezzare il cuore del Made in Italy'. Cos ... adnkronos.com

Fondazione Milan nuovamente protagonista alla Milano Marathon 2026Domenica 12 aprile torna la Milano Marathon, uno degli appuntamenti sportivi e solidali più attesi della città. Per l'ottava volta, Fondazione Milan partecipa ... milannews.it

#FondazioneMilan nuovamente alla Milano Marathon 2026: oltre 190 runner a sostegno del programma Sport for Change #milanpress x.com

Visita speciale dei giocatori rossoneri con Fondazione Milan e Il Ponte del Sorriso: doni, autografi e sorrisi per i piccoli ricoverati nel reparto pediatrico - facebook.com facebook