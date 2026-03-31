Lunedì 30 marzo alle 17:30 si terrà a Pisa, presso la Gipsoteca in Piazza San Paolo all’Orto, la presentazione del libro “Flotilla” di Arturo Scotto. L’evento si concentrerà su temi di attualità internazionale e questioni politiche e sociali, offrendo uno spazio di approfondimento per i partecipanti. L’iniziativa è rivolta a chi desidera confrontarsi con i contenuti e le analisi dell’autore.

Un appuntamento dedicato all’attualità internazionale e alla riflessione politica e sociale. Lunedì 30 marzo alle 17:30, alla Gipsoteca in Piazza San Paolo all’Orto a Pisa, si terrà la presentazione del libro “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta” di Arturo Scotto. L’incontro offrirà l’occasione per approfondire i temi affrontati nel volume, che racconta un viaggio simbolico e politico verso Gaza, tra testimonianze, riflessioni e analisi su uno dei contesti più complessi dello scenario internazionale contemporaneo. A dialogare con l’autore saranno Francesco Strazzari, ordinario di Relazioni Internazionali presso la Scuola Superiore Sant’Anna, e Francesca Borri, giornalista impegnata da anni nella copertura di scenari di crisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Flotilla”, a Pisa la presentazione del libro di Arturo Scotto

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