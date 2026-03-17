Firenze prorogato il regolamento UNESCO | preservare il decoro della città è importante

Da metropolitanmagazine.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Firenze ha deciso di prorogare fino al 2031 il regolamento UNESCO, approvato per mantenere il decoro del centro storico. Questa misura riguarda le norme di tutela e conservazione del patrimonio urbano e si applica alle attività di restauro, alle nuove costruzioni e alle modifiche edilizie nella zona storica. La decisione mira a garantire la tutela a lungo termine del patrimonio culturale della città.

Il regolamento UNESCO prossimo alla scadenza è stato prorogato fino al 2031. Una decisione che la giunta comunale di Firenze ha approvato per continuare il territorio e preservare il decoro del centro storico. La delibera attualmente approvata dalla giunta dovrà essere poi discussa e votata anche dal consiglio comunale. Ciò che sappiamo in merito è che sono stati introdotti nuovi divieti diretti principalmente alle attività commerciai. L’obiettivo annunciato è quello di limitare o quantomeno contenere il turismo di massa, un problema debilitante per città altamente frequentate come Firenze. A Firenze è stato prorogato il regolamento UNESCO, l’obiettivo è preservare il luogo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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