La giunta comunale di Firenze ha deciso di prorogare fino al 2031 il regolamento UNESCO, approvato per mantenere il decoro del centro storico. Questa misura riguarda le norme di tutela e conservazione del patrimonio urbano e si applica alle attività di restauro, alle nuove costruzioni e alle modifiche edilizie nella zona storica. La decisione mira a garantire la tutela a lungo termine del patrimonio culturale della città.

Il regolamento UNESCO prossimo alla scadenza è stato prorogato fino al 2031. Una decisione che la giunta comunale di Firenze ha approvato per continuare il territorio e preservare il decoro del centro storico. La delibera attualmente approvata dalla giunta dovrà essere poi discussa e votata anche dal consiglio comunale. Ciò che sappiamo in merito è che sono stati introdotti nuovi divieti diretti principalmente alle attività commerciai. L’obiettivo annunciato è quello di limitare o quantomeno contenere il turismo di massa, un problema debilitante per città altamente frequentate come Firenze. A Firenze è stato prorogato il regolamento UNESCO, l’obiettivo è preservare il luogo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Firenze, prorogato il regolamento UNESCO: preservare il decoro della città è importante

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