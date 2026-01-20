Dehors via libera al nuovo regolamento Stop all’aumento delle superfici in area Unesco e regole più rigide

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato il nuovo regolamento per i dehors, con l’obiettivo di tutelare il centro storico. La normativa prevede restrizioni sulle superfici, sanzioni e criteri più severi per le concessioni, al fine di garantire un utilizzo responsabile degli spazi esterni e rispettare le caratteristiche della zona Unesco.

È stato approvato dal Consiglio comunale di Firenze il nuovo regolamento per i dehors. La normativa introduce strette su superfici, sanzioni, criteri di concessione con l’obiettivo di tutelare il centro storico e garantire maggiore rispetto delle regole. Tra le prime c’è il blocco dell’aumento della superficie complessiva dei dehors nell’area Unesco: sarà, quindi, impossibile superare i metri quadrati totali concessi al 15 novembre scorso. Rispetto al regolamento in scadenza, il nuovo testo prevede anche una riduzione di circa il 10% del dimensionamento complessivo autorizzabile. A seguito dell’accordo tra Comune e Soprintendenza sono, inoltre, state individuate 60 strade in cui non è ammessa alcuna occupazione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Dehors a Firenze: stop all’aumento di metri quadrati in area Unesco. Nuove regole per le concessioni Leggi anche: Firenze, stop ai dehors in 50 strade dell’area Unesco. Quali sono e cosa dice il protocollo d’intesa La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Dehors, via libera in commissione. Il canone salirà dell’1 per cento: "Piazza della Repubblica, al lavoro" - Il nuovo regolamento sbarcherà in Consiglio entro metà mese, domande per la concessione entro aprile. msn.com Commissione Sviluppo economico: via libera al nuovo Regolamento Dehors - Il Presidente Enrico Ricci: “Un passo verso regole certe, equilibrio tra quartieri e armonia urbana” Con la ripresa dell’attività istituzionale dopo la pausa di inizio anno, la Commissione Consiliare ... nove.firenze.it

