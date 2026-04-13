Firenze presentazione del libro Il governo del pallone Storia della Federazione Italiana Giuoco del Calcio

A Firenze, il 13 aprile 2026, è stato presentato il libro “Il governo del pallone. Storia della Federazione Italiana Giuoco del Calcio”. L’opera analizza l’evoluzione della federazione calcistica italiana, evidenziando come le sue vicende riflettano i cambiamenti politici, sociali ed economici nel paese. La presentazione ha coinvolto vari esperti e appassionati, offrendo un approfondimento sulla storia e le dinamiche che hanno caratterizzato il calcio nazionale.

LFirenze, 13 aprile 2026 - Un viaggio nella storia, ma anche nei meccanismi che regolano il calcio italiano, letto come specchio dei processi politici e sociali, e anche delle trasformazioni economiche. È questa l’anima del libro ‘Il governo del pallone. Storia della Federazione Italiana Giuoco del Calcio ’, scritto da Massimo Cervelli e Alberto Molinari, edito da ‘Il Mulino’. Sarà presentato il 15 aprile alle ore 18 al Museo del Calcio di Coverciano (con ingresso da piazza Fino Fini, 1). A dialogare con gli autori, approfondendo i temi centrali del volume e accompagnando l’incontro con spunti e riflessioni, sarà il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro “Il governo del pallone. Storia della Federazione Italiana Giuoco del Calcio” Firenze, presentazione del libro ‘Il governo del pallone. Federazione Italiana Giuoco del Calcio’,LFirenze, 13 aprile 2026 - Un viaggio nella storia, ma anche nei meccanismi che regolano il calcio italiano, letto come specchio dei processi... A Firenze la presentazione del libro sulla storia di famiglia dei Del VivoFirenze, 30 gennaio 2026 – La Fondazione Rosselli di Firenze ospita il 4 febbraio, nella sua sede di via degli Alfani 101/r la presentazione del...